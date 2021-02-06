“تجربتك مع وباء كورونا” موضوع طبعة 2021 للمسابقة الوطنية لكتابة الرسائل للأطفال

تنظم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل لطبعة 2021 لفئة الاطفال.

وتم اختيار موضوع “أكتب رسالة لأحد أفراد أسرتك بخصوص تجربتك مع وباء كورونا كوفيد-19 “.

حسب ما أفاد به بيان لوزارة البريد، فهذه المسابقة المفتوحة لفئة الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 9 و15 سنة.

وتندرج في إطار التحضير لمشاركة الجزائر في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل للأطفال، المنظمة من طرف الاتحاد البريدي العالمي.

وتعتبر وسيلة ممتازة للمساهمة في تطوير قدرات هذه الفئة وكذا في صقل وتطوير قدرتهم على التعبير عن طريق استعمال الكلمات.

كما تساهم كذلك على إبراز الدور الاجتماعي والتربوي الذي يلعبه البريد في حياتنا اليومية.

ومن ضمن شروط المشاركة في هذه المسابقة، أن تحرر الرسالة بإحدى اللغتين الوطنيتين، العربية أو الأمازيغية.

وأن تحتوي (الرسالة) على التعريف بصاحبها الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، المستوى الدراسي، رقم هاتف الولي واسم المؤسسة التربوية.

بالإضافة الى التاريخ، المرسل إليه، تحية الافتتاح، صلب الرسالة، تحية الاختتام والتوقيع.

كما يشترط على المتسابق أن يشارك برسالة واحدة فقط، التقيد الصارم بالموضوع وأن لا تتجاوز عدد الكلمات المسموح بها 800.

وبخصوص مجريات المسابقة، أوضح بيان الوزارة أن إيداع الرسائل يكون في الفترة الممتدة بين 10 فيفري و10 مارس المقبل.

وتودع على مستوى المؤسسات التربوية أو المكاتب البريدية، اذ توضع الرسالة في ظرف بريدي.

ويتم انتقاء الرسائل عبر ثلاث مراحل أي على المستوى الولائي، ثم المستوى الجهوي وفي الأخير على المستوى الوطني.

.سيتم اختيار أفضل الرسائل على المستوين الجهوي والوطني على أساس إعادة كتابة الرسالة من طرف الطفل تحت إشراف لجنة التحكيم.

على أن يعلن عن الفائز ين على المستوى الوطني يوم الخميس15 أفريل2021 أي عشية الاحتفاء بيوم العلم.

وترسل أفضل رسالة على المستوى الوطني إلى المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي لتمثيل الجزائر بالمسابقة الدولية لكتابة الرسائل، يضيف البيان.