تجريد طحكوت من قطعة أرض في قسنطينة

أقرّت السلطات المحلية لولاية قسنطينة، إزالة مساحة تتربع على ألفي متر في مدخل المدينة الجديدة علي منجلي، تحصل عليها رجل الأعمال محي الدين طحكوت، بطريقة غير قانونية.

وحسب مصادر موثوقة لـ”النهار”، فإن المصالح الولائية ستفصل في انتزاع مساحة أخرى، كانت في منطقة النشاطات مقابل جامعة صالح بوبنيدر.

وحسب ذات المصدر، فإن الأوعية العقارية التي تضم مساحة لركن حافلات مجمع طحكوت، وكذا قاعة لعرض السيارات “سيما موتورز ” التي تحصل عليها رجل الأعمال، غير مطابقة ومخالفة للقانون، وقد تحصل عليها بطرق غير شرعية، بقرارات فوقية، دون علم الجهات المعنية.