تجريد ملكة جمال من لقبها بسبب دعمها لترامب

جردت كاتي وليامز، ملكة جمال نيفادا من لقب بسبب مناصرتها للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويصر منظمو مسابقات ملكات الجمال في أميركا على أن تبتعد المتسابقات عن إبداء آرائهن السياسية في وسائل الإعلام، وعلى صفحاتهن الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت اللجنة تجريد وليامز من تاجها، بعد سلسلة من التغريدات التي نشرتها ملكة جمال نيفادا، تنتقد فيها الحزب الديموقراطي، وتعبر عن مساندتها للرئيس الحالي دونالد ترامب.

وكتبت وليامز في إحدى التغريدات: “دونالد ترامب هو أفضل رئيس أميركي منذ رونالد ريغان. ليس عليك أن توافقني، ولكن اعلم إنك على خطأ”.

وانتقدت وليامز قرار اللجنة بسحب التاج منها، متهمة إياها بمحاربتها كونها تساند ترامب.