تجريد ملكة جمال من لقبها بعد اكتشاف حملها

جرد منظموا مسابقة ملكات الجمال في بوليفيا، “الملكة المتوجة” جويس برادو 22 عاما من لقبها، بعد أن تم اكتشاف حملها في الشهر الثاني.

وذلك بحجة انتهاك بنود العقد المبرم معها، بحسب ما ذكره موقع ميل أونلاين البريطاني.

وقالت الجهة المنظمة للمسابقة التي يطلق عليها اختصارا “غلوريا”، أن هناك شرطا في العقد ينص على أهمية التفاهم بين الجانبين وعلى الحماية والثقة، وأن برادو انتهكت هذه الشروط.

في حين يبدو أن برادو غير مهتمة لتجريدها من اللقب، حيث نشرت صورة لها على الأنستغرام، وهي تحمل ملابس قالت إنها اشترتها لطفلها المنتظر.

حيث أكدت برادو الشائعات حول حملها من شريكها عارض الأزياء البراغوائي رودريغو خيمينيز، وقالت إنهما سيتزوجان قريبا.