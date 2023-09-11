تجريم ذبح الإناث وتغذية القطعان طول السنة.. هذا مخطط حماية الثروة الحيوانية

نصبت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اللجنة القطاعية المكلفة بوضع ومتابعة تنفيذ المخطط الوطني لحماية وتنمية القطعان أغنام أبقار، ماعز، إبل خيول “. كما تمت الأشغال بحضور الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة ومدراء المؤسسات العمومية الاقتصادية. والدواوين ومعاهد البحث تحت الوصاية.

وعن المحاور التي اعتمدتها الوزارة من خلال هذه اللجنة، فستعتمد الأخيرة على تحيين الإحصاء والذي يتيح تحديد حجم القطيع ونوعيته. من خلال توفير بيانات من أجل وضع مخطط لتطويره وتنمية. والتغذية مما سيسمح بضمان التوفير المستمر للشعير على طول السنة لكافة القطيع. تسهيل الحصول على العلف المركب والمدعم وكذا مراجعة وتحيين نظام الثلاثية. وكذا التربية التي تعتمد على الاختيار الجيني للخصائص المتميزة لتسهيل عملية التكاثر وتحسين فعاليته في القطيع. ونظام الصحة الحيوانية والذي يعتمد على تعزيز الرقابة البيطرية، وتجريم ذبح إناث القطعان.

في حين، تهدف هذه اللجنة إلى المحافظة على القطيع و السلالات و تطويرها كما ونوعا من خلال تحسين نوعية القطعان، وتعزيز الاستدامة البيئية بالمناطق الرعوية.

للإشارة، تتكون هذه اللجنة من ممثلي الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ممثلي المهن والشركاء والأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة وإطارات مركزية ومدراء المعاهد العلمية والبحث تحت الوصاية والمدراء العامون للمؤسسات الاقتصادية والدواوين ذات الصلة.

كما أشارت وزارة الفلاحة، إلى أن هذا الإجراء يظهر الدور المحوري لكافة معاهد البحث تحت الوصاية. من خلال إسهاماتهم العلمية والتقنية في وضع وتنفيذ هذا المخطط الوطني. وستتوسع هاته اللجنة. لتشمل ممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين والصناعة.