تجري في وقت واحد.. اختبارات الفصل الأول بداية من الأحد

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني أمرتهم من خلالها بضرورة إجراء اختبارات الفصل الأول لجميع الأطوار في وقت واحد وهذا بداية من يوم الأحد 4 ديسمبر .

وفي نفس المراسلة أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها بالإلتزام بالتواريخ المحددة للاختبارات الفصلية للأطوار التعليمية الثلاثة.

وهذا كي يتم تعويد التلاميذ على اجتياز الاختبارات في أيام موحدة من أجل تدريبهم على طريقة اجتياز الامتحانات الرسمية.

وطالبت وزارة التربية الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ بضرورة إخطار الوزارة، بكل التجاوزات التي يقوم بها مديرو المؤسسات التربية أو المفتشين أو حتى الأساتذة. وهذا بصفتهم الأقرب إلى التلاميذ وأوليائهم ويعلمون تفاصيل معاملة الجماعة التربوية مع أبنائهم.

للتذكير فإن عملية التنقيط قد تم اجراء فيها العديد من التغييرات بحيث يتم التنقيط في الفروض والمراقبة المستمرة على 40. أما الاختبارات فسيكون على 60 وهذا تماشيا مع كشوف النقاط الجديدة التي تدخل حيز حيز التطبيق هذا الموسم. أين قامت بـ8 تعديلات جذرية شملت الشكل والمضمون إضافة إلى التنقيط.

وتم خلال هذه التعديلات استدراك بعض النقائص التي لوحظت في ممارسات النسخ السابقة. ومن بينها إدراج علامات للأنشطة التطبيقية وكذا التعبير الشفهي وإضافتها إلى المجموع. ومن الإجراءات الجديدة أيضا إدخال الأعمال التطبيقية في مواد التعليم التجريبي.

كما سيتم تثمين أعمال التلاميذ، باحتساب العلامة الممنوحة بمعامل 1 مشروع دراسي منجز، عندما تتجاوز هذه العلامة 10/20. حيث يضاف لمن فاق علامة 10 في المواد التي لها معامل واحد، من دون احتساب المعامل في مجموع المعاملات أثناء احتساب المعدل الفصلي أو العام.