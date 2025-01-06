تجسيدا لالتزامات أطلقها رئيس الجمهورية.. صدور القوانين الأساسية والنظم التعويضية الخاصة بموظفي الصحة
تضمّن العددان الأخيران من الجريدة الرسمية اللذين تم نشرهما اليوم الاثين صدور القوانين الأساسية والنظم التعويضية الخاصة بموظفي الصحة . وذلك تجسيدا لالتزامات أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية رقم 87 فقد صدر القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، وكذا النظام التعويضي الخاص بموظفي أسلاك شبه الطبي للصحة العمومية.
كما صدر في العدد نفسه القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات والنظام التعويضي الخاص به.
وصدر أيضاً القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بمستخدمي التخدير في الصحة العمومية، وكذا بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين، وموظفي أسلاك الممارسين الطبيين العامين، وموظفي سلك الممارسين الطبيين المتخصصين، والموظفين المنتمين لسلك النفسانيين العياديين والأرطوفونيين.
وحمل مضمون الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، القانون الأساسي الخاص بسلك الفيزيائيين الطبيين، وموظفي أسلاك البيولوجيين، وأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية.
كما صدر النظام التعويضي الخاص بأسلاك الممارسين الطبيين المفتشيين، وموظفي أسلاك الممارسين الطبيين العامين، موظفي سلك الممارسين الطبيين المتخصصين، والموظفين المنتمين لسلك النفسانيين العياديين والأرطوفونيين، وسلك الفيزيائيين الطبيين، وموظفي أسلاك البيولوجيين، وأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية.