تجسيدا لالتزامات أطلقها رئيس الجمهورية.. صدور القوانين الأساسية والنظم التعويضية الخاصة بموظفي الصحة

وحمل مضمون الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، القانون الأساسي الخاص بسلك الفيزيائيين الطبيين، وموظفي أسلاك البيولوجيين، وأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية.

كما صدر النظام التعويضي الخاص بأسلاك الممارسين الطبيين المفتشيين، وموظفي أسلاك الممارسين الطبيين العامين، موظفي سلك الممارسين الطبيين المتخصصين، والموظفين المنتمين لسلك النفسانيين العياديين والأرطوفونيين، وسلك الفيزيائيين الطبيين، وموظفي أسلاك البيولوجيين، وأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية.