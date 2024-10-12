تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية.. هكذا تم إجلاء 306 رعية جزائرية من لبنان

حلت يوم أمس الجمعة، بمطار هواري بومدين الدولي، 306 رعية جزائرية تم إجلاؤها من لبنان. وذلك تجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتكفل بأبناء الجالية الوطنية المقيمة بلبنان.

حيث تم إجلاء الرعايا الجزائريين عبر رحلتين تم تنظيمهما خصيصا لهذه العملية من مطار رفيق الحريري الدولي. ببيروت نحو مطار القاهرة الدولي على أن تتولى شركة الخطوط الجوية الجزائرية إيصالهم إلى الجزائر.

وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها بعد تلك التي تم إنجازها في شهر أوت 2024. أين تم اجلاء أكثر من 125 مواطن جزائري.

وفي تصريح للمدير العام للشؤون القنصلية و الجالية الوطنية بالخارج، رشيد مداح. قال إنه “تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية. تم تنصيب على مستوى وزارة الخارجية منذ الوهلة الاولى للعدوان الصهيوني على غزة، خلية أزمة تتكفل بدراسة أوضاع الجالية الوطنية. في كل المنطقة حيث تم التواصل مع سفارات الجزائر بالقاهرة، بيروت. دمشق وعمان لمتابعة عن كثب أوضاع الجالية ودراسة جميع المخططات لإجلائها ان اقتضت الضرورة ذلك”.

مضيفاً “لقد تمكنا بفضل المجهودات المبذولة من إجلاء 306 مواطن جزائري و جزائرية. و أزواجهم من جنسيات أخرى”.

كما أعرب الرعايا الجزائريون عن شكرهم لرئيس الجمهورية وللسلطات العمومية على تجندها للتكفل بهم و عودتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.