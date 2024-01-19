تجسيد مركز إمتياز في شعبة السياحة بتيزي وزو

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين مرابي ياسين، عن تجسيد مركز امتياز في شعبة السياحة بولاية تيزي وزو.

وحسب بيان للوزارة، عقد الوزير ندوة صحفية بمناسبة الملتقى الوطني حول الفندقة، الاطعام و السياحة في ولاية تيزي وزو.

وأوضح الوزير عن خلفيات إختيار هذه الأخيرة مكانا لعقد نشاط الملتقى. مشيرا لعدة معايير أهلتها لذلك. على غرار عراقة تاريخها وجمال طبيعتها وأصالة المنطقة.

وكذا ثقافة أهلها المتنوعة والمتجذرة في عمق التاريخ كذا دور نخبها في ترسيخ الفكر الوطني، مما أهلها ان تكون قطبا سياحيا بامتياز.

وأكد الوزير، أن القطاع يسعى في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرافقة ودعم الشباب.