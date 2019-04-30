تجمع المهنيين السودانيين: “المجلس العسكري النسخة الجديدة للنظام”

حذّر تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، من محاولة المجلس العسكري الانتقالي فض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة.

وقال التجمع في البيان: “يحاول المجلس العسكري، النسخة الجديدة للنظام البائد، فض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها”.

كما جاء في البيان: “على كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام قيادة القوات المسلحة”.

ودعا التجمع الثوار في الأقاليم، إلى التظاهر السلمي وإعلان رفض التعدي على حق الشعب في الاعتصام والتدخل في ترتيباته.

وكذا الضغط من أجل تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية، وفقا لإعلان قوى الحرية والتغيير.

وقال التجمع في البيان أن “الثورة لن تتراجع عن أهدافها ولن تخون شهداءها”.

كما أكد التجمع: “أن الشعب السوداني الثائر على استعداد تام للتصعيد السلمي في أي لحظة”.

وأعلن المجلس الانتقالي العسكري في السودان، أنه لن يتهاون مع ظواهر وحالات الانفلات الأمني.

والتي تهدد حياة الناس العامة والأمن والاستقرار-يضيف المجلس-، كما هدد مرتكبيها بوضعهم تحت طائلة لقانون.