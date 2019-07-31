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تجمع المهنيين السودانيين يحمل المجلس العسكري مسؤولية أحداث الأبيض

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تجمع المهنيين السودانيين يحمل المجلس العسكري مسؤولية أحداث الأبيض
بقلم نادية بن طاهر

حمل تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري الإنتقالي، الحاكم في السودان، مسؤولية أحداث مدينة الابيض، والتي راح ضحيتها 6 أشخاص، بينهم طلاب.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال المتحدث بإسم التجمع، إسماعيل التاج: “إن واجب المجلس العسكري حماية المواطنين وليس قتلهم”.

وأضاف ذات المتحدث: “ينبغي على والي شمال كردفان، تقديم الجناة للمحاكمة بالسرعة المطلوبة”.

وأكد المجلس على حق المواطنين في الخروج للتظاهر بسلمية.

للتذكير، قتل 6 متظاهرين، بينهم طلاب مدارس، أثناء احتجاجات مدينة الأبيض، ضد النقص في الغذاء.

ووصف رئيس المجلس العسكري، “عبد الفتاح البرهان”، أحداث الأبيض، “كبرى مدن ولاية شمال كردفان”، بـالجريمة غير المقبولة.


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