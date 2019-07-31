تجمع المهنيين السودانيين يحمل المجلس العسكري مسؤولية أحداث الأبيض

حمل تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري الإنتقالي، الحاكم في السودان، مسؤولية أحداث مدينة الابيض، والتي راح ضحيتها 6 أشخاص، بينهم طلاب.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال المتحدث بإسم التجمع، إسماعيل التاج: “إن واجب المجلس العسكري حماية المواطنين وليس قتلهم”.

وأضاف ذات المتحدث: “ينبغي على والي شمال كردفان، تقديم الجناة للمحاكمة بالسرعة المطلوبة”.

وأكد المجلس على حق المواطنين في الخروج للتظاهر بسلمية.

للتذكير، قتل 6 متظاهرين، بينهم طلاب مدارس، أثناء احتجاجات مدينة الأبيض، ضد النقص في الغذاء.

ووصف رئيس المجلس العسكري، “عبد الفتاح البرهان”، أحداث الأبيض، “كبرى مدن ولاية شمال كردفان”، بـالجريمة غير المقبولة.