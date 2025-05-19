تجمع صناعي “جزائري-إيطالي” لصناعة المكوّنات البلاستيكية والمطاطية

أشرف سيفي غريب، وزير الصناعة، اليوم الإثنين، على مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين مجمّع “سيجيت” الإيطالي المتخصص في صناعة المكوّنات البلاستيكية والمطاطية الموجهة لصناعة السيارات، ومؤسسة “سيبلاست” التابعة للمجمع العمومي “ENPC”، من أجل إنشاء “تجمع ذي مصلحة اقتصادية” (GIE) في الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، تأتي هذه الخطوة في إطار تجسيد وزارة الصناعة الرامية لتوطين مختلف الصناعات الإستراتيجية في الجزائر. وفي ضمان تحقيق الإدماج المحلي في صناعة المركبات.

وأشار المصدر نفسه، أن المجمع الصناعي سيكون متخصص في صناعة اللواحق البلاستيكية للمركبات، وسيمارس نشاطه بالمنطقة الصناعية لولاية سطيف.

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