تجميد استرجاع الأموال للأساتذة المستفيدين من برنامج “PNE ” لاستكمال أطروحات الدكتوراه

الوطني
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تجميد استرجاع الأموال للأساتذة المستفيدين من برنامج “PNE ” لاستكمال أطروحات الدكتوراه
بقلم نسرين محفوف

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن تجميد استرجاع المبالغ المالية للأساتذة المستفيدين من برنامج “PNE ”  لاستكمال أطروحات الدكتوراه.

وكتب الوزير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “نظرا للوضعية الصحية التي تعيشها البلاد فإن الأساتذة الذين استفادوا من البرنامج الوطني الاستثنائي”PNE ”  لاستكمال أطروحات الدكتوراه ، سيستفيدون من تجميد استرجاع المبالغ المالية، التي منحت لهم في إطار التكوين الاقامي، شريطة تقديم تعهد بمناقشة الأطروحة خلال السنة الجامعية 2021/2020″.


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