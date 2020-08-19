تجميد استرجاع الأموال للأساتذة المستفيدين من برنامج “PNE ” لاستكمال أطروحات الدكتوراه

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن تجميد استرجاع المبالغ المالية للأساتذة المستفيدين من برنامج “PNE ” لاستكمال أطروحات الدكتوراه.

وكتب الوزير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “نظرا للوضعية الصحية التي تعيشها البلاد فإن الأساتذة الذين استفادوا من البرنامج الوطني الاستثنائي”PNE ” لاستكمال أطروحات الدكتوراه ، سيستفيدون من تجميد استرجاع المبالغ المالية، التي منحت لهم في إطار التكوين الاقامي، شريطة تقديم تعهد بمناقشة الأطروحة خلال السنة الجامعية 2021/2020″.