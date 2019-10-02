 تجميد الحسابات البنكية لشركة رمشافي بسبب النزاعات القضائية

جمدت محكمة الرمشي بتلسمان الحسابات البنكية للمؤسسة العمومية الإقتصادية رمشافي لتربية الدواجن بحكم قضائي.

وجاء هذا الحكم الصادرعن المحكمةعلى خلفية دعاوى قضائية رفعتها ضدها شركات أخرى.

وحسب الوثائق التي تحوزها “النهارأونلاين” فإن شركة يوسافي لتربية الدواجن قد رفعت دعوى قضائبة ضد شركة رمشافي تلزمها من خلالها بدفع مبلغ يتجاوز 4.2 مليار سنتيم.

وتعتبر شركة رمشافي شركة عمومية اقتصادية تابعة لمجمع اورافيو الغرب لتربية و تسمين الدواجن ، قد دخلت في نزاع قضائي مع شركة يوسافي.

وتنشط شركة يوسافي في تربية و تسمين الدواجن و هي شركة عمومية تم خوصصتها أين أصبحت تابعة للقطاع الخاص

وتم تجميد الحسابات البنكية لشركة رمشافي بعد نزاعات و دعاوى قضائية دخلت فيها مع عدة مؤسسات.

وحسب ما أكدته ذات المصادرالتي اوردت الخبر لـ”النهاراون لاين” فإن أجور أزيد من 300 عامل على مستوى مؤسسة رمشافي معلقة إلى غاية تسوية النزاعات القضائية.