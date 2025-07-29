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الرياضة

تجميد الحساب البنكي لرائد القبة بسبب الديون

بقلم محمد لمين صحراوي
تجميد الحساب البنكي لرائد القبة بسبب الديون
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أعلنت إدارة نادي رائد القبة، الناشط في قسم الهواة، عن تلقيها إشعارًا رسميًا من البنك يُفيد بتجميد الحساب البنكي للنادي.

وأشارت إدارة الرائد، في بيان لها اليوم الثلاثاء. أن القرار جاء تنفيذًا لحكم قضائي متعلق بدين يتجاوز قيمته 3 ملايير سنتيم. لصالح الرئيس السابق للنادي رفيق شعبان.

مؤكدة تلقيها قرار تجميد رصيد الفريق. باستغراب كبير خاصة وأن هذا الدين لم يُدرج في الوضعية المالية للنادي عند تسلُّمها مهام التسيير.

وفي المقابل، أكدت الإدارة الحالية لرائد القبة. أنها ومنذ تسلُّمها المسؤولية. قامت بتسديد ديون سابقة فاقت قيمتها مليارًا وثلاثمئة مليون سنتيم. رغم محدودية الموارد المالية ما يعكس حرصها والتزامها تجاه النادي.

كما طمأنت أنصارها، بأنّها تعمل على قدم وساق على إيجاد الحلول اللازمة لرفع التجميد على الحساب البنكي الذي عطّل بدوره عملية صرف الرواتب. وتنظيم التربص التحضيري المبرمج في الأيام القليلة المقبلة استعدادًا للموسم الكروي الجديد بمختلف فئاته.

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