اجتمع اليوم الأحد، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، مع وزير التجارة، كمال رزيق، ومسؤولين بالوزارة .

وخلص الاجتماع الى تجميد العمل برخص نقل السلع والبضائع بالنسبة للفلاحين والموزّعين و تجّار التجزئة، بالاضافة الى تجميد العمل ببعض الاجراءات الخاصة بالمخازن ( les dépôts ) وتسهيلات في تسجيلها.

كما شدد المجتمعون على ضرورة محاربة المضاربة وتسويق المنتوجات المنتهية الصلاحيّة وتشديد الرقابة ضدهما، وتعقيم الأسواق والمربّعات التجاريّة، وكذا مركبات النقل.

ودعا المجتمعون الى استمرار التنسيق والتواصل بين متعاملي شبكات الانتاج و التخزين و التوزيع.