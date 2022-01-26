تجميد الـ SOLDE عبر كل الولايات !

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن تجميد ممارسة نشاط البيع بالتخفيض “solde” للموسم الشتوي لسنة 2022 إلى تاريخ لاحق وطنيا. وهذا خلال الفترة المخصصة لذلك “شهر جانفي إلى غاية نهاية شهر فيفري من سنة 2022”.

كما دعت وزارة التجارة، المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، التقرب من مديرية التجارة المؤهلة إقليميا. وهذا لطلب إلغاء رخصة ممارسة نشاط البيع بالتخفيض الخاص بهذه الفترة.

في حين، أعلمت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين أن نشاط البيع بالتخفيض بالطريقة العادية ممنوع. نظرا للظروف الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد-19 والإجراءات التي اتخذت من طرف السلطات العليا لحماية صحة المواطنين لتفادي التجمعات.

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وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 2531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 242853 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6513، بعد تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 1055 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 161679. فيما يتواجد 44 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر الإثنين 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة. ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن. وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.