تجميد كل التصريحات الضريبية لمحامي البويرة إلى غاية صدور قانون المالية التكميلي

أمرت منظمة محامي البويرة كل المنخرطين والمنتسبين إليها بتجميد كل التصريحات الضريبية الواردة في قانون المالية 2020 و هذا إلى غاية صدور قانون المالية التكميلي.

وحسب القرار الصادر عن المنظمة و الذي تحوز النهار اونلاين على نسخة منه فإن تجميد التصريح بالضرائب تصريحات العمال الذين يعملون لدى مكتب المحاماة أو لدى المحامي .

وأكدت المنظمة أن كل محامي لايحترم هذا القرا و لا يلتزم به يكون معرضا لإجراءات المساءلة التأديبية،مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بناءا على لقاءات بين منظمات المحامين ووزير المالية الجديد، خاصة بعد بيان وزارة المالية الرامي إلى تجميد النظام الضريبي الجديد