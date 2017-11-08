تجميد ملفات بيع السيارات بالتقسيط لعمال التربية

بسبب ارتفاع أسعارها وعدم توفرها لدى الوكلاء

تنظيم رحلات العمرة والحج ستتم ولائيا مستقبلا

أقدمت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على إجراء جديد يتمثل في تأجيل منحة السيارات الخاصة بعمال التربية وتجميدها إلى غاية الإفراج عن الميزانية الجديدة، وهذا بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وكذا الشروط التعجيزية لوكالات السيارات.

أكدت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أن الارتفاع الكبير للسيارات أجبرها على التريث في دراسة الملفات الخاصة ببيع السيارات بالتقسيط ومنح المنحة المقدرة بـ50 مليون سنتيم، إلى غاية الإفراج عن الميزانية الخاصة باللجنة والمنظرة شهر ماي القادم.

من جهة أخرى، كشف مصطفى بن ويس، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أن الرحلات الخاصة بالعمرة ستتحول من المستوى الوطني إلى المستوى الولائي، أين ستتكفل اللجان الولائية بعملية دراسة الملفات الخاصة بها، وهذا لمنح الفرصة لكل العمال من الاستفادة منها، وفي ذات السياق، تم التحفظ عن الأساتذة الذين سيخرجون للتقاعد نهاية السنة وإمكانية استفادتهم من العمرة.

من جهة أخرى، أفرجت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن الأسعار الجديدة والرسم المترتب على أداء عمرة الشتاء المقررة شهر ديسمبر المقبل، أين ألزمت العمال المستفيدين بدفع الرسوم المقدرة بألفي ريال أي ما يعادل 10 ملايين سنتيم.

هذا، وأعلنت لجنة الخدمات الاجتماعية أن العمال المستفيدين من عمرة شتاء 2017، المقررة إجراء رحلتها شهر ديسمبر المقبل، مجبرون على تقديم مبلغ 83 ألف دينار، وهذا قصد كراء غرفة تضم أربعة أشخاص مرفوقين بوثائق تتمثل في جواز السفر البيومتري وشهادة الميلاد وصورتين شمسيتين، إضافة إلى دفتر التلقيح، أما بالنسبة للنساء، فيتمثل الملف في عقد الزواج أو شهادة الطلاق أو شهادة الزوج بالنسبة للأرملة، وشهادة العزوبية لغير المتزوجة، إضافة إلى تصريح شرفي من طرف الولي وشهادة ميلاد المصرح.

وبالنسبة للمرأة أقل من 45 سنة، طالبت اللجنة بضرورة وجود محرم شرعي، وفي هذا الإطار إذا كان المحرم خارج القطاع يسدِّد المبلغ كاملا، أما إذا كان من القطاع فيسدد نصف المبلغ إن لم يستفد من العمرة سابقا مع الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، وفي حالة الاستفادة يسدد المبلغ كاملا.

كما أكدت اللجنة أن كل عامل سبق له وأن أدى مناسك العمرة أو الحج سنوات 2014-2015-2016 ملزم بدفع مبلغ الرسوم المقدرة بـ2000 ريال أي ما يعادل 10 ملايين سنتيم، هذا وتفتح التسجيلات ابتداءً من يوم الثلاثاء 22 نوفمبر إلى غاية يوم الخميس الفاتح ديسمبر وتجرى القرعة يوم 3 ديسمبر.