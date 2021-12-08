تجميد مهام الإتحاد العام لعمال الخطوط الجوية الجزائرية واللجنة التساهمية

وأَضاف البيان أن هذه الإجراءات الجديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 7 ديسمبر .

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كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن تمديد صلاحية التذاكر غير المستهلكة، إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

وقالت الجوية في بيان لها، أنه نظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء كورونا، وتأثيرها على زبائنها. ستبقى التذاكر غير المستهلكة وقسيمات السفر “EMD”، صالحة إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

كما أن جميع التذاكر القديمة من وإلى مونتريال ودبي ولندن وروما الصادرة للسفر قبل 20 أكتوبر قابلة لتغيير الحجز دون فرق في السعر أو رسوم إضافية.

للإشارة أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن فتح ثلاث وجهات داخلية جديدة. كما أضافت الشركة في منشور لها أن الوجهات الجديدة تتعلق بكل من تقرت، تمنراست، الأغواط، قسنطينة والوادي.

وأوضحت الجوية الجزائرية، أن الوجهات الداخلية الجديدة تتمثل في “قسنطينة-الوادي-قسنطينة”، كل يوم الثلاثاء والخميس بداية من اليوم الخميس. إضافة إلى “قسنطينة-تقرت-قسنطينة” كل يوم السبت بداية من 4 ديسمبر، و”الأغواط-تمنراست-الأغواط” كل يوم الأحد بداية من يوم 5 ديسمبر.

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