تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي لسيدي مزغيش بسكيكدة

قررت السلطات الولائية بسكيكدة تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي لبلديو سيدي مزغيش وفقا للقوانين المعمول بها.

قرار تجميد المجلسجاء بعد الإنسداد الحاصل والذي فاق أشهر ،وكذا لدفع عجلة التنمية المحلية والتي توقفت لمدة قاربت السنة كاملة.

حيث عين رئيس دائرة سيدي مزغيش لتسيير شؤون البليدة الى غاية حل القبضة الحديدية القائمة بين جبهة المستقبل وكتلتي الأرندي والأفلان.

ترسيم القرار جاء بعد فشل عدة اجتماعات شاركت فيها لجان ولائية لأجل تقريب وجهات النظر وإيجاد صيغة تفاهم بين الأطراف المتنازعة.

وكذا تمرير المداولات الخاصة المتعلقة بالميزانية وبالتحديد تلك المتعلقة بأجور عمال البلدية و الحصص المالية الخاصة بالتمدرس.

ناهيك عن الوقوف على انشغالات المواطنيين وشؤونهم التي ظلت معطلة طيلة المدة السابقة.