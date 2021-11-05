تجميد عملية إستيراد لقاح كورونا لهذا السبب

جمدت وزارة الصحة عملية إستيراد “كمية معتبرة ” من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حسب ماأعلنه وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد. وأرجع الوزير سبب تجميد عملية إستيراد اللقاح إلى توفير في الوقت الراهن أزيد من 13 مليون جرعة لم تستعمل نتيجة عزوف المواطنين عن حملة التلقيح.

وعلى هامش اليوم الدراسي التقييمي للوضعية الوبائية لفيروس كورونا المنعقد أمس بالعاصمة كشف الوزير تم تجميد عملية استيراد “كمية معتبرة “من اللقاح المضاد لهذا الفيروس. وأضاف الوزير انه نتيجة عزوف المواطنين عن حملة التلقيح بلغ مخزون اللقاح إلى أزيد من 13 مليون لم تستعمل.

وفي السياق ذاته جدد الوزير دعوة المواطنين الذين لم يتلقوا لقاحهم بعد إلى التوجه إلى المراكز المخصصة لهذه العملية. وهذا من أجل الوقاية من الموجة الرابعة المتوقعة من قبل الخبراء.

من جهتها أكدت المديرة العامة للصيدلة والمستلزمات الصيدلانية بالوزارة البروفسور وهيبة حجوج ان تجميد استيراد كمية هامة في انتظار استهلاك 13 مليون جرعة قبل انتهاء مدة صلاحياتها.

طالع أيضا:

أكد البروفسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كوفيد 19، إن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19 غير وارد في الوقت الحالي.

وأوضح الوزير، في حوار مع القناة الإذاعية الثانية، أن المنظمة العالمية للصحة لم تنصح بهذا الإجراء الذي لم يثبت فاعليته في اكتساب مناعة اضافية باستثناء الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض نقص المناعة.

مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية، دعت إلى تطبيق العدالة في توزيع اللقاحات على باقي دول العالم التي لم تتمكن من الحصول حتى على الجرعات الأولى.

وأورد ميهاوي : “علميا تلقي الجرعة الثالثة لم يثبت فاعليته في اكتساب مناعة اضافية، و اللجنة تتابع عن كثب كل التطورات بخصوص هذه المسألة”.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp