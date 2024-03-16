تجنب الخلافات في شهر الرحمات

إن الشائع في رمضان أن الخلافات الاجتماعية و توتر الصائم هي نتيجة التغيرات التي تطرأ على روتين حياته اليومية. من تغيرات في العادات الغذائية وعادات النوم وغيرها، لهذا تبقى مسألة الحفاظ على التوازن في العلاقات. مرتبطة بالصائم بالدرجة الأولى، والتحكم في أعصابه، لهذا ولتجنب أي توتر لا بد من التفكير ببعض الأمور:

* كافح العصبية والتوتر في الشهر الكريم، من خلال تنظيم النوم والطعام. والتعامل مع الصيام بالطريقة الصحيحة والالتزام بأخلاق الصائم.

* لا تعطِ الأمور أكثر مما تستحق، فليس أمر بالغ الأهمية إن قمت بدعوة أهلك إلى الإفطار أولاً أم أهل زوجتك. وليس أمراً يستحق الشجار أن تكون مائدة الإفطار متواضعة أو أن تنسى زوجتك الصائمة إعداد طبقٍ ما!.

* أنت سيدتي حاولي تفهُّم عصبية زوجكِ في شهر رمضان، وحاولي أن تتعاملي معه بطريقة حكيمة. وهذا ينطبق أيضاً على الزوج الذي يجب أن يقدر مجهود زوجته في الشهر الفضيل.

* لا تترك مجالاً للغيبة والنميمة أن تفسد عليكَ الشهر الكريم، خاصة الغيبة المتعلقة بدعوات الفطور وما تم تقديمه خلالها.

* تذكَّر دائماً أن رمضان الكريم شهر التسامح والمودة، لذلك حاول ألَّا تترك الخلافات الصغيرة دون حل. وبادر دائماً إلى حل الخلافات بسرعة وبطريقة حكيمة.

* لا تستخف بأهمية تنظيم يومك في رمضان وفق متطلبات الصيام، فالنوم المتقطع وفي أوقات غير مناسبة. وتناول الطعام الدسم على الإفطار وغيرها من العادات غير الجيدة في رمضان تؤثر بشكل كبير على المزاج. لذلك حافظ على توازن الغذاء وتأكَّد أنك تحصل على القسط الأكبر من النوم ليلاً وأنك تعوض ساعات السهر في جو هادئ ومريح.

أخيراً…. الإنسان بطبيعته يهتم بالأحداث التي تتزامن مع المناسبات المهمة، فما يحصل خلال شهر رمضان. أو في الأعياد يعلق في الذاكرة أكثر مما يحصل في الأيام العادية. لذلك حاول أن تجعل شهر رمضان الكريم فرصة لتعزيز وتمتين العلاقات العائلية والاجتماعية. وكن مساهماً في صناعة الذكريات الجميلة مع العائلة والأقارب والجيران، وشاركنا بخطتك الرمضانية لهذا العام.

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