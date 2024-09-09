تجند ميداني لمواجهة مخلفات السيول بالنعامة

تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية لولاية النعامة، لمواجهة مخلفات التقلبات الجوية، التي تعرفها الولاية.

وخرجت السلطات المحلية للميدان، لمعاينة مخلفات التقلبات الجوية بالنعامة وللوقوف على ظروف التكفل بالمتضررين.

ويعكف أعوان الحماية المدنية، بمدينة العين الصفراء، على فك العزلة على منازل المواطنين والمؤسسات العمومية.

حيث تم القيام بتدخلات وعمليات إمتصاص مياه الأمطار المتساقطة وسيول الواد. ولا تزال العملية متواصلة تحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية لولاية النعامة، العقيد بن زيدان كريم.