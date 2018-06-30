تجند 23 فرقة متنقلة لمكافحة حرائق الغابات في المدية

أخبار الجزائر
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تجند 23 فرقة متنقلة لمكافحة حرائق الغابات في المدية
بقلم مصطفى.ق

تم تجنيد ما مجموعه 23 فرقة تدخل متنقلة عبر مختلف المناطق الجبلية والمساحات الغابية لولاية المدية.

في إطار جهاز مكافحة حرائق الغابات الذي تم تنصيبه من طرف مديرية الغابات.

هذه الفرق مشكلة من 72 عونا للغابات بمعدل أربعة أعوان في كل فرقة.

وتم تجهيزها بمضخات مياه ووسائل ومعدات خفيفة تسمح لهم بالتدخل في أي وقت يتم  الإبلاغ عن نشوب بؤرة حريق.

هذه الفرق المتنقلة التي يتوفر عناصرها على معلومات كاملة عن تضاريس المنطقة.

من شأن عملية نشرها  تقليل وقت التدخل لا سيما تلك الموجودة في أماكن لا يمكن الوصول إليها بالعتاد.

ويمكن أن تعتمد هذه الفرق إذا تطلب الأمر على فرق التدخل مجهزة بعتاد مهم تابع لمحافظة الغابات ومصالح الحماية المدنية.

وهناك  حوالي 100 نقطة ماء تم تهيئتها داخل المناطق الغابية بالمنطقة من أجل تسهيل عملية تزود فرق التدخل بالمياه.


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