تجنيد إمكانيات بشرية ومادية معتبرة لإخماد الحرائق

تتواصل عبر مختلف أنحاء الوطن عمليات التدخل المكثفة لإخماد الحرائق، بتجنيد إمكانيات بشرية ومادية معتبرة، في إطار تنسيق ميداني محكم بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تحظى هذه العمليات بمتابعة شخصية ومستمرة من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. الذي يحرص على الوقوف على تطور الوضعية الميدانية، والتأكد من توفير جميع الوسائل الضرورية. مع إصدار التعليمات الرامية إلى ضمان سرعة وفعالية التدخل، وحماية المواطنين وممتلكاتهم والثروة الغابية.

وفي هذا الإطار، تواصل وحدات الحماية المدنية، مدعومة بالأرتال المتنقلة لمكافحة حرائق الغابات، والمفارز الجهوية، ومختلف الوحدات العملياتية. تدخلاتها الميدانية على مدار الساعة، بالتنسيق مع مصالح الغابات. والسلطات المحلية، ومصالح الجيش الوطني الشعبي، ومختلف الشركاء.

كما تم تسخير أسطول الإخماد الجوي، المتمثل في طائرات الإخماد من نوع AT-802. إلى جانب الوسائل الجوية التابعة للجيش الوطني الشعبي. والمتمثلة في طائرات الإخماد من نوع BE-200 ومروحيات MI-26. التي تواصل تنفيذ طلعات جوية مكثفة لدعم الفرق البرية، خاصة بالمناطق الوعرة وصعبة الوصول.

وأكدت السلطات العمومية استمرار تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية إلى غاية الإخماد النهائي لكافة الحرائق. مع مواصلة اليقظة الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على الثروة الغابية.

وفي هذا السياق، يُجدد النداء إلى كافة المواطنات والمواطنين بضرورة التحلي بأقصى درجات الحيطة واليقظة. وتفادي كل السلوكات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق. مع التبليغ الفوري عن أي حريق أو دخان عبر الارقام الخضراء، حفاظًا على سلامة الجميع.