تجنيد الطلبة الضباط.. إطلاق موقع التسجيلات الأولية لوزارة الدفاع الوطني

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إطلاق موقع التسجيلات الأولية لوزارة الدفاع الوطني، لتجنيد الطلبة الضباط العاملين على أساس الشهادة الجامعية.

واشارت الوزارة في بيان لها ان التسجيلات تكون عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني: https://preinscription.mdn.dz/fs/. أو الإطلاع على دليل التجنيد 2026 في المؤسسات التكوينية للجيش الوطني الشعبي عبر الرابط: https://www.mdn.dz/…/som…/recrutement/recrutement_ar.php