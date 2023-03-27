تجنيد جميع الحافلات لجمع الدم خلال شهر رمضان

كشف مدير الإتصال بالوكالة الوطنية للدم كيري سفيان، أن الوكالة جندت بمناسبة شهر رمضان. جميع حافلاتها المتنقلة للتبرع بالدم، لإنجاح حملة التبرع بالدم التي باشرتها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وقال كيري خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الثانية، اليوم الإثنين، أن حملة التبرع بالدم التي تندرج في إطار العملية التضامنية التي ترعاها وزارة الصحة. بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ستشمل العديد من المساجد عبر جميع ولايات الوطن.

وأوضح كيري أن العملية ستسمر إلى غاية نهاية شهر رمضان. على مستوى الفضاءات التي تم تهيئتها بالقرب من المساجد لتسهيل عملية التبرع بهذه المادة الحيوية.

كما أشار كيري، إلى أن الوكالة الوطنية للدم التي تمكنت خلال فترة رمضان المنصرم من جمع ما يقارب 35 ألف كيس دم على المستوى الوطني خلال حملة التبرع الرمضاني”.

وبالمناسبة وجه مدير الاتصال للوكالة الوطنية للدم دعوة إلى المواطنين البالغين من العمر 18 إلى 65 سنة والمتمتعين بصحة جيدة إلى الاستجابة بقوة والتبرع. مطمئنا هؤلاء بأن الأدوات المستعملة معقمة وذات الاستعمال الواحد. وانه ليس هناك أي داع للخوف من هذا الجانب. كما يتم تحليل ومراقبة الدم من طرف مراكز حقن الدم بدقة”.