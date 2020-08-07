تجنيد مستخدمي الصحة الجوارية لدعم جناح التوليد بمستشفى الشرفة بالشلف

أكد اليوم مدير الصحة لولاية الشلف نصر الدين بن كرطالية بأن العجز المسجل على مستوى جناح التوليد بمستشفى الشرفة بسبب تعرض عدد من أفراد الطاقم الطبي والشبه الطبي للإصابة بفيروس كورونا.

الأمر الذي جعل المديرية تستنجد ببعض مستخدمي مصالح التوليد على مستوى بعض المؤسسات الجوارية كإجراء إستثائي لضمان الدوام بهذه المؤسسة الإستشفائية .

هذا، وأشار بن كرطالية بأن مصالح التوليد على مستوى العيادات الجوارية ستعود إلى نشاطها المعتاد قريبا وخاصة في ظل التحسن المسجل في الوضعية الصحية خلال الأيام الأخيرة .