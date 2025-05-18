تجنيد مليون موظف لضمان نجاح امتحاني” الباك” و ” البيام”

أكد محمد حاج كولا الأمين للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أنه تم ضبط الإجراءات والترتيبات اللازمة. لضمان حسن سير امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لحساب دورة جوان 2025.

وأوضح حاج كولا أن “كل الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنظيم امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا. (دورة جوان 2025 ) قد تم ضبطها. بغرض ضمان اجتياز المترشحين لهذين الامتحانين في ظروف جيدة. بما في ذلك تسخير قرابة المليون موظف من قطاع التربية للإشراف على تنظيم وتأطير العملية”.