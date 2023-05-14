تجنيد 19 ألف عون لمكافحة حرائق الغابات خلال الصائفة

كشف مدير الإحصائيات والإعلام بالحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور، عن تجنيد 19 ألف عون من الحماية المدنية على مستوى 505 وحدة تدخلية. في إطار حملة مكافحة حرائق الغابات خلال هذه الصائفة.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الثانية، أشار فاروق عاشور أنه “تم تدعيم الوحدات الإقليمية. للتدخل بالوسائل الضرورية لمجابهة حرائق الغابات. إضافة إلى 4 مراكز جهوية للدعم على مستوى ولايات الشلف، الطارف، تيزي وزو والبويرة.

كما أضاف نفس المتحدث، أن الحماية المدنية قرّرت تعزيز قدراتها لمكافحة الحرائق بـ7 مروحيات منها مروحية واحدة تابعة لقوات الجيش الشعبي الوطني وطائرة تم اقتنائها. بالإضافة إلى استئجار 10 طائرات قاذفة للمياه لمكافحة حرائق الغابات هذه السنة. والتي سوف توضع في كل من الشلف، بجاية، عنابة.

في المقابل، كشف فاروق عاشور، عن استحداث فرقة من الدرجات النارية، تستعمل للتدخلات السريعة من أجل إسعاف المصابين. بهدف تقليل الوقت ما بين طلب النجدة ووصول الإسعافات. مؤكدا أن هذه الفرق ستدخل حيز الخدمة على مستوى الولايات الكبرى.

من جانب آخر، أوضح العقيد فاروق عاشور أن “حوادث المرور لا تزال تؤرق بال مصالح الحماية المدنية رغم كل المجهودات التي بذلت من أجل الحد منها”.

وفي هذا السياق أشار مدير الإحصائيات والإعلام بالحماية المدنية. انه من أجل التقليل من حوادث المرور يجب تكوين العنصر البشري لكي تصبح له مهارات في السياقة. بالتنسيق مع مدارس السياقة، وبضرورة اقتناء السيارات التي تتوفر على كل المقاييس الأمنية المعمول بها حاليا في مجال السلامة.

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