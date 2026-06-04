تجنيد 20 ألف عون حماية مدنية لمكافحة حرائق الغابات

كشف المدير الفرعي للإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية، المقدم نسيم برناوي. عن مختلف الإجراءات الاستباقية في إطار تفعيل المخطط الوطني لحماية الغابات والحد من انتشار الحرائق خلال موسم الاصطياف 2026 عبر مختلف ولايات الوطن.

وأضاف برناوي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثانية، إن مصالح الحماية المدنية، وفي إطار الجهاز العملياتي. قامت بتسخير وتجنيد 20 ألف عون لمكافحة حرائق الغابات. منهم 12 ألف عون موزعين على 500 وحدة عملياتية، و3700 عون ضمن الأرتال المتنقلة. مشيرا إلى أن هذا المخطط يركز، في جانبه الوقائي، على حماية المحاصيل الزراعية والأدغال والأحراش. كما أن التنسيق مع مختلف القطاعات للوقاية من هذه الكوارث الطبيعية يتم عبر اللجنة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات التي تم تنصيبها في 14 مارس المنصرم.

وصرح برناوي بأن سنة 2025 كانت قليلة الخسائر جراء الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. رغم تسجيل حرائق معتبرة في عدد من ولايات الوطن، حيث جرى التدخل العاجل لإخمادها.

وفي سياق آخر، شدد برناوي على ضرورة الرقمنة واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتسريع تبادل المعلومات، بما يضمن تسييراً أنجع لمختلف الأخطار الكبرى والكوارث الطبيعية، بما فيها حرائق الغابات. مشدّدا على أهمية تفعيل الإنذار المبكر كخطوة أساسية لتعزيز ثقافة التبليغ المسبق عن الحرائق والمخاطر الكبرى من طرف المواطنين. تفادياً لانتشارها وتسهيل تدخلات أعوان الحماية المدنية لإخمادها.

من جهته، تحدث برناوي عن بعض المشاريع المشتركة مع جامعة أدرار، من بينها مشروع ابتكار طائرات بدون طيار، الذي جرى اعتماده في انتظار تمويله، ويأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الحماية المدنية والجامعة الجزائرية. وأوضح أن المشروع استغرق حوالي سنتين من العمل، على أن يتم تفعيله خلال السنوات القليلة المقبلة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور