تجنيد 200 عون حماية مدنية لمرافقة الحجاج للبقاع المقدسة

جنّدت المديرية العامة للحماية المدنية 200 عون لمرافقة الحجاج الجزائريين، في أداء مناسك الحج بالبقاع المقدسة، لهذه السنة بصفتهم أعضاء في البعثة، وذلك بهدف إنجاح هذا الموسم، حسب ما علم لدى المديرية.

وفي السياق ، نظمت الحماية المدنية، اليوم الخميس، ملتقى دراسيا تكوينيا لفائدة هؤلاء الأعوان الذين تم تعيينهم ضمن المفرزة المكلفة بتأطير الحجاج الميامين بالبقاع المقدسة، وذلك بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء.

وتّم خلال الملتقى، التطرق إلى النقاط المتعلقة بإنجاح موسح الحج لسنة 2019 من حيث التحضير والتكوين،

وذلك بهدف إعطاء لمسات جديدة على عمل أعوان الحماية المدنية خلال هذا الموسم.

وشهد الملتقى تنظيم ورشات تكوين للأعوان حول مختلف المهام المخولة إليهم ضمن بعثة الحج وكذا الإجراءات المتخذة والمعمول بها حسب مراكز تواجد الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة وذلك على مستوى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة.