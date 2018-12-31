تجنيد 80 ألف شرطي لضمان الأمن باحتفالات رأس السنة

تم تجنيد 80 ألف شرطي على المستوى الوطني، لضمان أمن الأشخاص والممتلكات خلال احتفالات رأس السنة.

وذلك حسب تصريح لمسؤول الإعلام لدى المديرية العامة للأمن الوطني، عبد الحكيم بلوار، على هامش الأبواب المفتوحة.

والتي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، وأمن ولاية الجزائر بمنتزه الصابلات من يوم الأحد الى يوم الخميس القادم .

وجاءت هذه الأبواب المفتوحة لأجل تحسيس المواطن حول أمن الطرقات، وتعريف المواطنين بمختلف خدمات الشرطة.

كما ينظم على هامش هذه الأبواب المفتوحة، معرض حول مختلف أنواع السيارات المستعملة من طرف الشرطة طيلة مشوارها.

ودعا السيد بلوار المواطنين إلى توخي الحذر على مستوى الطرقات، لتفادي وقوع حوادث المرور و احياء هذه الاحتفالات في هدوء وسكينة.