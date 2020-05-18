تجهيزات بـ64 ألف أورو لمخبر مراقبة أرضيات الملاعب تعاني الإهمال

فضح مجلس المحاسبة في تقريره لسنة 2017، التأخر الكبير المسجل من طرف وزارة الشباب والرياضة في إنجاز ومتابعة مشاريع القطاع، خاصة ما تعلق منها قضية تهيئة وتجهيز مخبر للوقاية ضد المنشطات المسجل سنة 2006، برخصة برنامج بقيمة 410 مليون دينار أي أربعة ملايير ومائة مليون سنتيم.

و كان من المقرر استكمالها في الفصل الرابع من 2007، غير أنها لم تكتمل الى غاية 2019، كما تم تسجيل أيضا، تأخرا كبيرا في انجاز وتجهيز مخبر لمراقبة الأرضيات الرياضية منذ عام 2006 والذي رصد له 60 مليون دينار والذي تمت دراسته واقتناء تجهيزاته التقنية بمبلغ فاق 64 ألف أورو.