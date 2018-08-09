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 تجهيزات جديدة لتسهيل عبور الجالية الجزائرية  بالمحطة البحرية لمستغانم

أخبار الجزائر
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 تجهيزات جديدة لتسهيل عبور الجالية الجزائرية  بالمحطة البحرية لمستغانم صورة من الأرشيف
بقلم أحمد مراح

إقتنت المحطة البحرية  لميناء مستغانم وسائل حديثة بغية تسهيل عبور المسافرين والمركبات الخاصة بالجالية المقيمة بالخارج.

أين قامت المحطة البحرية بمستغانم  باقتناء جهازي سكانير جديدين لفحص المسافرين ولفحص المركبات مما سيسهل في تقديم خدمات للمسافرين والناقلين في ظروف جيدة.

ويضاف الجهازان الجديدان إلى أجهزة أخرى قامت باقتنائها المؤسسة سابقا لتسهيل حركة مرور المسافرين والمركبات التي عرفت تزيدا ملحوظا.

ولقد تم إتخاذ كافة التدابير الضرورية وإعتماد التسهيلات الإدارية اللازمة لضمان  عبور مريح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وقد بلغ عدد المسافرين عبر المحطة البحرية بميناء مستغانم خلال العام الماضي  أزيد من 178 ألف مسافر ذهاب وإياب كما تجاوز عدد المركبات التي مرت من خلال  هذا المنفذ الحدودي 70 ألف مركبة.


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