تجهيز رياضي النخبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين في الألعاب الأولمبية

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب. عن تجهيز رياضي النخبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيشاركون في الألعاب الأولمبية.

وحسب العرض الذي قدمه وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني. يأتي هذا تطبيقا للاتفاقية الإطار بين قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وقطاع الشباب والرياضة التي تم توقيعها في 02 ديسمبر 2023.

وقال الوزير إنه وتحضيرا للألعاب الأولمبية صيف 2024، يعتزم القطاع التكفل بتجهيز رياضي النخبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. الذين سيشاركون في هذه الألعاب، من خلال الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.