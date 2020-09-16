تجهيز ملعب بولوغين بكاميرات مراقبة تحسبا للموسم الجديد

سيتجهز ملعب “عمر حمادي” ببولوغين، بكاميرات المراقبة، ضمن أشغال الترميم الجارية حاليا، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

وكشف الحساب الرسمي لولاية الجزائر، عقب الزيارة التفقدية التي قادته والي العاصمة، يوسف شرفة، إلى ملعب بولوغين، جميع أشغال الترميم التي سيشهدها الملعب.

وحسب ذات المصدر، سيتم تعزيز وتقوية هياكل مدرجات الملعب، تركيب إنارة جديدة، وضع نظام المراقبة بالفيديو لحماية الأشخاص.

ترميم غرف تغيير الملابس، والمدرجات، أعادة تهيئة الممرات والمطعم، والمساحات المخصص لبيع المشروبات.

وناقش والي العاصمة يوسف شرفة، امكانية وضع نظام الكتروني لبيع التذاكر، مبديا في ذات الوقت استعداده لضخ مبلغ مالي إضافي لاتمام أشغال التهيئة.

يذكر أن أشغال ترميم ملعب “عمر حمادي”، انطلقت في الفاتح من سبتمبر الجاري، على أن تنتهي في آجال قدرها 75 يوما.