تجهيز ملعب جابوما بطريقة تقليدية ينال سخط الجميع

يواصل المسؤولون تجهيز ملعب “جابوما” الذي سيحتضن مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية غدا لإحتضان المقبلة الثانية.

وكان الملعب قد نال استياء كبير جدا من متتعبين. بالنظر إلى “المطبات والحفر” المتواجد به وعرقلة محرز وزملائه في تقديم أداء كبير.

وكان التجهيز عن طريق على الاعتماد على جرّار. الذي يستخدمه الفلاحون في سقي الأراضي وحرثها.

يذكر. أن اللقاء نال انتقادات بالجملة من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي. و اللاعب يوسف عطال الذان حضرا الندوة الصحفية التي جرت اليوم.