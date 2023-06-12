تجهيز نحو 1200 مدرسة إبتدائية باللوحات الرقمية قبل الدخول المدرسي القادم

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم تجهيز نحو1200 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية عبر الوطن قبل الدخول المدرسي القادم.

وأوضح بلعابد خلال ندوة صحفية عقب إعطائه رسميا إشارة انطلاق امتحانات البكالوريا (دورة جوان 2023). من مركز الإجراء الشهيد مرخوفي حسين بورقلة “. أنه سيتم تجهيز نحو 1200 مدرسة ابتدائية جديدة باللوحات الرقمية. عبر الوطن قبل الدخول المدرسي المقبل 2023/ 2024. وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن العديد مؤسسات التعليم الإبتدائي عبر الوطن شرعت في هذه العملية، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى عصرنة ظروف التمدرس للتلاميذ، حسب الوزير.

كما أبرز بلعابد بأنه تم اعتبارا من السنة الدراسية المنقضية اعتماد الكتاب الرقمي مجانا لكل تلاميذ مرحلة التعليم الإبتدائي. مشيرا في هذا السياق الى أن الكتاب الرقمي متوفر بالنسبة للمستويات الأخرى”.

وأضاف في هذا الصدد أن الكتاب الرقمي منح أريحية كبيرة للتلاميذ كسند تربوي رقمي، والتخفيف من وزن المحفظة.