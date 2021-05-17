تجهيز هذه المطارات للكشف عن كورونا لإستقبال الوافدين من الخارج

صرح البروفيسور كمال صنهاجي رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي اليوم عن 3 مطارات للكشف عن كورونا مجهزة بأحدث الوسائل.

وكشف البروفسيور صنهاجي عبر فوروم الإذاعة للقناة الأولى ان كل من مطار الجزائر وهران وقسنطينة سيتم تجهيزهم للكشف عن كورونا.

وواصل البروفيسور ان هذه المطارات الثلاث التي سيتم تجهيزها لإستقبال الوافدين من الخارج والتعرف على المصابين بالفيروس.

كما ان هذه المطارات الثلاث ستخضع لإجراءات تشخيص صارمة ودقيقة يمكن من خلالها الكشف عن المصابين بكوفيد.

وتابع البروفيسور صنهاجي أن الإجراءات التي يتم إتخادها للوافدين من الخارج ستوفر لنا أعلى درجات الامان.

هذا وقد أعطى رئيس الجمهورية الأمر بالفتج الجزئي للمجال الجوي والبحري بداية من 1 جوان المقبل مع إتخاذ إجراءات صارمة.

قرار فتح المجال الجوي والبحري بعد 11 شهرا من الغلق جاء بعد أن اعطت اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا الضوء الاخضر.