تجهيز 16 طائرة بوينغ للخطوط الجوية الجزائرية بمقاعد جديدة وشاشات ترفيه فردية من الدرجة الأولى

كشف الناطق الرسمي للجوية الجزائرية امين اندلسي، أن الشركة تقوم حاليا، بتجديد مقصورة 16 طائرة بوينغ 800-737.

وأشار أمين أندلسي، أن الأزمة غير المسبوقة التي سببها فيروس كورونا، أجبر الشركة على توقيف نشاط اسطولها الجوي واخضاعه للحجر عبر مطارات الوطن.

وحسب أندلسي استغلت الشركة فترة الحجر، لمتابعة خطة تجديد كابينة طائرة بوينج 800-737، التي يبلغ عددها 16 طائرة، تم اقتناؤها بين عامي 2000 و 2011.

وأضاف أندلسي ” في نهاية هذا البرنامج، جميع طائرات B737NGd لدى الخطوط الجوية الجزائر، سيكون لها نفس تكوين المقصورة ، بدءًا من 24 + 120 مقعدًا إلى 16 + 132 مقعدًا”.

وأفاد أمين أندلسي أنه سيتم تجهيز الطائرات بمقاعد جديدة مزودة بشاشات ترفيه فردية من الدرجة الأولى.