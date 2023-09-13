تجهيز 23 إبتدائية بالألواح الإلكترونية.. هذا جديد الدخول المدرسي بالبويرة

تستعد مديرية التربية لولاية البويرة، لإستقبال ما يزيد عن 217 ألف تلميذا وتلميذة، خلال الدخول المدرسي الجديد 2024/2023 والذي ينطلق الثلاثاء.

وأكد مدير التربية بولاية البويرة، علي مراح، عبر بيان للمديرية، أنه تم اتخاذ جميع التدابير من أجل ضمان دخول مدرسي ناجح.

وكشف ذات المسؤول، عن جديد الدخول المدرسي هذه السنة، حيث تم إستلام 5 مجمعات جديدة أضيفت لـ564 مدرسة إبتدائية توفرة بتراب الولاية. بالإضافة إلى استلام 74 قسما للتوسعة و6 مطاعم مدرسية.

وفي مرحلة التعليم المتوسط، تم إستيلام مؤسستين جديدتين تضافان لـ131 متوسطة، وكذا 4 قاعات للتوسعة، وملعب للرياضة، و6 انصاف داخليات، و6 وحدات للكشف والمتابعة.

كما تم إستلام مؤسسة ثانوية جديدة، تضاف لـ61 ثانوية منتشرة عبر الولاية، وكذا 4 أقسام للتوسعة.

وأشار ذات المصدر، إلى توفير التجهيز لجميع الهياكل المستلمة والمنشأة.

كما تم إستلام تجهيز بالألواح الإلكترونية بـ23 مدرسة ابتدائية هذه السنة، ليصبح مجموع المدارس المجهزة بالألواح الإلكترونية 45 مدرسة ابتدائية، تتوزع عبر 45 بلدية في انتظار استلام تجهيز 13 مدرسة إضافية.

فيما تم استلام 23500 حقيبة مدرسية وتوزيعها على المدارس الإبتدائية شاركت فيها الولاية ومديرية النشاط الاجتماعي والتضامن والبلديات.