تجهيز 3 طائرات مروحية بمعدات طبية متطورة

أشرف المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، بمعية الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” رشيد حشيشي، على مراسم التوقيع على اتفاقية تمويل.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تتمثل الإتفاقية، في تجهيز 03 طائرات مروحية تابعة للحماية المدنية بمعدات طبية جد متقدمة من طرف شركة سوناطراك.

ويأتي ذلك، قصد تقديم المساعدة الطبية العاجلة عند التدخل السريع خلال عمليات الاجلاء الطبي الجوي.

ووجرت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المديرية العامة لسوناطراك. وبحضور إطارات عن المديرية العامة للحماية المدنية وسوناطراك.

وتأتي هذه الخطوة التي بادرت بها سوناطراك كمساهمة في دعم جهود المديرية العامة للحماية المدنية على المستوى الوطني. وتسهيل عمل أعوان الحماية المدنية في أداء مهامهم خاصة فيما يتعلق بالاسعاف الطبي الجوي خلال التدخلات الطارئة أو خلال الكوارث.

وتندرج عملية تجهيز الحوامات ضمن توصيات رئيس الجمهورية القاضية بالتكفل الأمثل بالجرحى خاصة المصابين بالحروق الخطيرة. والقاطنين في الولايات البعيدة، وذلك من أجل نقلهم لمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة.