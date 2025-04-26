تجهيز 3270 مدرسة بالألواح الإلكترونية

كشف مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة التربية الوطنية، عمارة غالم، أن عدد المدارس المجهزة بالألواح الالكترونية، بلغ 3270 مدرسة على المستوى الوطني.

وأوضح غالم، على هامش الندوة الوطنية حول تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية، أن الوزارة كانت قد راهنت على تجهيز مدرسة على الأقل على مستوى كل بلدية من القطر الوطني بالألواح الالكترونية.

مؤكدا أنه قد تم تجاوز هذا الهدف، حيث بلغ عددها اليوم 3270 مدرسة مجهزة.

مضيفا أن الوزارة، تعمل أيضا على تغطية 50 بالمائة من الابتدائيات بهذه التجهيزات، قبل الدخول المدرسي المقبل.

وأكد غالم أن وزارة التربية الوطنية قطعت أشواطا كبيرة في رقمنة العديد من الإجراءات التنظيمية والإدارية والخدمات، من خلال تصميم وتطوير عدة منصات رقمية.

ومن بين ما تم إنجازه في هذا الإطار، منصتي “فضاء الأساتذة”، و”تقييم المكتسبات”. بالإضافة إلى إطلاق منصة “موعدي” ونظام الاستبيانات واستطلاع الآراء والنسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للوزارة، التي تم الإعلان عنها اليوم بمناسبة هذه الندوة.

كما ذكر غالم باعتماد القطاع لسياسة صفر ورق في عمليات التسجيل الخاصة بالامتحانات الرسمية.