تجهيز 470 شاطئا عبر الوطن استعدادا لموسم الاصطياف

أكد مدير العمل الإقليمي والحضري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بلقاسم بوزيدي، هذا الأربعاء أن المصالح المختصة استكملت التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف الجديد. من خلال تجهيز 470 شاطئا عبر مختلف الولايات الساحلية. مشيراً إلى أن الافتتاح الرسمي للموسم سيتم هذه السنة من ولاية تيزي وزو.

وأوضح بوزيدي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن من أبرز المستجدات التي تميز موسم الاصطياف الحالي تعديل القانون المتعلق بالاستغلال السياحي للشواطئ. بما يسمح للمتعاملين المحترفين باستغلال أجزاء من الشواطئ. في إطار قانوني جديد يكرس مبدأ مجانية الاستفادة من الفضاءات الشاطئية وفق الشروط المحددة.

وأضاف المتحدث أن التعديلات الجديدة قلصت المساحة المخصصة للاستغلال السياحي والاستثماري إلى 30 بالمائة فقط من إجمالي مساحة الشاطئ. على أن تمنح رخص الاستغلال لمدة ثلاث سنوات. في حين تبقى نسبة 70 بالمائة من مساحة الشواطئ مخصصة للاستجمام الحر والمجاني لفائدة جميع المواطنين.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن التحضيرات الخاصة بالموسم جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الواردة في بيان مجلس الوزراء الأخير. والتي شددت على ضرورة إنجاح موسم الاصطياف، وضمان مجانية الشواطئ وتحسين تسييرها. إلى جانب الحفاظ على سلامة وصحة المصطافين طيلة الموسم.

وفي سياق متصل، كشف بوزيدي أن السلطات العمومية أجرت تقييما شاملا ودقيقا لموسم الاصطياف لسنة 2025، تم خلاله الوقوف على النتائج المحققة والنقائص المسجلة. ما سمح باتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التحضيرية الخاصة بالموسم الجديد.

وأضاف أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ومتابعة موسم الاصطياف عقدت عدة اجتماعات تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وتضم أكثر من 21 قطاعاً وزارياً. إضافة إلى مختلف المصالح الأمنية، والمديرية العامة للحماية المدنية، ومصالح الجمارك، وكافة الهيئات المعنية بإنجاح الموسم.

وأكد ضيف الأولى أن موسم الاصطياف لا يقتصر على الولايات الساحلية والشواطئ فقط. بل يشمل أيضاً العديد من النشاطات والبرامج الترفيهية والثقافية والسياحية المبرمجة عبر مختلف ولايات الوطن. بما يضمن توفير فضاءات للراحة والترفيه للمواطنين خلال فترة العطلة الصيفية.

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