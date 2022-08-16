تجّار وسكان “حملة 1” يحتجون على مشروع تعبيد طريق في باتنة

احتج، أمس، سكان وتجار مدينة “حملة 1” في بلدية باتنة، ضد ما اعتبروه نوعا من أنواع الفساد وسوء تقدير المسؤولين المحليين، الذين قرروا إعادة تعبيد الشارع الرئيسي للحي، لكن بطريقة تضر أكثر مما تنفع، بعدما عمدت المقاولة صاحبة المشروع على سدّ جميع قنوات صرف مياه الأمطار المقدرة بـ 6 قنوات متواجدة على جانبي الشارع الرئيسي.

وقال المحتجون إن سدّ هذه القنوات سيتسبب في كارثة بمجرد تساقط الأمطار التي ستتحول لا محالة إلى فيضانات تستقر داخل محلاتهم، وتساءل المحتجون بأي منطق يفكر أصحاب المشروع، وكيف تجرأوا على المضي في قرارهم بسد قنوات صرف مياه الأمطار على أن يعملوا لاحقا على النظر في تخصيص مشروع جديد بغلاف مالي كبير لإنجاز هذه القنوات، وما يتبع ذلك حتما من تخريب للطريق بعد تعبيدها، وبالتالي العودة مجددا إلى نقطة الصفر، ومن أجل الحفاظ على معالم تلك القنوات التي تم سدها، قام تجار الحي بوضع إشارات بطلاء أحمر على مواقعها، على أمل تدخل أصحاب القرار وتدارك الأمر قبل وضع الطبقة الزفتية خلال اليومين القادمين.

هذا وحاولنا التواصل مع رئيس بلدية باتنة أو المكلف بالإعلام للرد على هذا الإنشغال، لكن الأمر تعذر علينا.