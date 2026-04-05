تحالف “أوبك+” يرفع إنتاج النفط بـ 206 آلاف برميل يوميا

قررت الدول الأعضاء في مجموعة (أوبك+)، الرفع من إنتاجها الإجمالي من النفط، بمقدار 206.000 برميل يوميا خلال شهر ماي.

وحسب بيان لوزارة المحروقات والمناجم، شاركت الجزائر في اجتماع التنسيق لمجموعة الدول الثمانية المنخرطة في تخفيضات طوعية للإنتاج، إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وكازاخستان، والكويت، وعمان، وروسيا.

وعقب المناقشات، قررت الدول الأعضاء في المجموعة الرفع من إنتاجها الإجمالي بمقدار 206.000 برميل يوميا خلال شهر ماي.

كما جددت هذه الدول التزامها بمواصلة التنسيق الوثيق فيما بينها، مؤكدة على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لتطورات سوق النفط العالمية.

وعقب ذلك، شاركت الجزائر في أشغال الاجتماع الخامس والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، التي تضم في عضويتها الجزائر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والكويت، ونيجيريا، وفنزويلا، إلى جانب كازاخستان وروسيا.

وقد خصص هذا الاجتماع لتقييم مدى امتثال الدول المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+) لالتزاماتها المتعلقة بالتخفيضات الطوعية في الإنتاج، وذلك خلال شهري جانفي وفيفري 2026.

وفي ختام الأشغال، أشادت اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول المشاركة. مؤكدة أن الالتزام الصارم والمستمر بالقرارات الجماعية يظل عاملا حاسما في دعم استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.