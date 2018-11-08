تحالف رئاسي لدعم بوتفليقة لعهدة خامسة

يجمع أربعة أحزاب للموالاة تضم الأفلان والأرندي وتاج والأمبيا

الأحزاب قررت إضفاء الطابع الرسمي في علاقتها لدعم رئيس الجمهورية

اجتمعت، أمس، أحزاب الأغلبية الرئاسية للتنسيق وتقرير إضفاء الطابع الرسمي في إطار التحالف الرئاسي من أجل دعم الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة وإضفاء طابع رسمي على الدعم بعدما كان بشكل انفرادي على مستوى الأحزاب.

وقد ضم، أمس، اجتماعا عقد بقصر الحكومة ممثلين لأحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الديمقراطي وحزب تاج والحركة الشعبية. وأعلن كل من حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» وحزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» وحزب تجمع أمل الجزائر «تاج» والحركة الشعبية الوطنية «الأمبيا»، عن ميلاد تحالف رئاسي لدعم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة.

وعقدت الأحزاب الأربعة للتحالف الرئاسي، حسب بيان للرئاسة، أمس، اجتماعا تنسيقيا تقرر خلاله «إضفاء الطابع الرسمي على علاقتهم في إطار تحالف لدعم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة وكذا التحضير للرئاسيات 2019».

ويعد ميلاد التحالف الرئاسي الثاني من نوعه، بعد تفكك التحالف الرئاسي الأول الذي عمر 8 سنوات، بسبب انحساب حركة مجتمع السلم «حمس» في 2012 من الحكومة والتحاقها بتيار المعارضة.

وقد ضم التحالف الرئاسي الأول ثلاثة أحزاب، وهي حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» والتجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» وحركة مجتمع السلم «حمس»، خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 بعد الانتخابات الرئاسية التعددية الثالثة بالجزائر إلى غاية 2012.