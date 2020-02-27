تحاليل معهد باستور: الرعية الإيطالي العامل بباتنة غير مصاب بكورونا

أكد والي باتنة، توفيق مزهود، اليوم الخميس، أن نتيجة تحاليل معهد باستور، أظهرت أن الرعية الإيطالي غير مصاب بكورونا.

وأوضح والي باتنة، على هامش زيارة ميدانية قادته إلى بعض بلديات الولاية، أن الأعراض التي ظهرت على الرعية الإيطالي ليست لوباء كورونا.

وأضاف، توفيق مزهود، أن الرعية الإيطالي تم وضعه أمس تحت الحجر الصحي بعد الاشتباه في إصابته.

من جانبها، أشارت مديرية الصحة والسكان لولاية باتنة، في بيان لها، أن التحاليل الخاصة بالرعية الإيطالي، أثبثت أنها سالبة، من قبل معهد باستور.

وأوردت أن الرعية الإيطالي لا يزال ما كثا بالمؤسسة العمومية الاستشفائية، باتنة، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، لحين تماثله للشفاء.

للإشارة، فقد تم أمس وضع رعية إيطالية في الحجر الطبي بولاية باتنة للاشتباه في إصابته بفيروس كورنا.

ويبلغ الرعية الإيطالي 54 سنة، دخل الجزائر بتاريخ 16 فيفري الجاري، عبر مطار هواري بومدين الدولي، في مهمة بمصنع للسيراميك لأحد الخواص بالمنطقة الصناعية عين ياقوت بباتنة.

وقد أفاد أمس مدير الصحة لولاية باتنة، عبد الفريد عبد السلام، أن الرعية مصاب بحالة زكام، وتم اكتشافه من طرف طبيبة بالعيادة المتعددة الخدمات بعين ياقوت.